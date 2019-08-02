ترامب يلوح بفرض حصار على فنزويلا

2019/08/02 | 01:25

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بغداد اليوم - متابعة

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية فرض حصار على فنزويلا أو عزلها.

وأكد ترامب الخميس لل...





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