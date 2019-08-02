2019/08/02 | 01:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وأكد ترامب الخميس لل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ترامب يلوح بفرض حصار على فنزويلا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية فرض حصار على فنزويلا أو عزلها.
وأكد ترامب الخميس لل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ترامب يلوح بفرض حصار على فنزويلا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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