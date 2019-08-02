كريستيانو رونالدو مهدد بالسجن

2019/08/02 | 01:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت صحيفة إسبانية، امس الخميس، أن لاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بات مهددًا بالسجن من قبل شرطة كوريا

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