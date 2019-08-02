جواد بولس - غصّات، غصة الموت، غصة أطفال العيساوية

2019/08/02 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس غصات، غصة الموت، غصة اطفال العيساويةجواد بولسننام على صوت الرصاص ونفيق نحصي، في بلداتنا، أعداد الثواكل الجديدات ونجفف عيون اليتامى المحملقة في ظهر الغيب ؛ يبكي النرجس قلوب "شقيقاته" المبقورة، ويفرح الناجون منا بصبح بطيء، يبسطون أكفهم نحو الغيم ويتمتمون كلامًا من سفر الغبار، ويشكرون لأنّهم كانوا " أصغر من هدف..وأكبر من نحلة تتنقل بين زهور السياج ".كل يوم قتيل بيننا وقاتل مجهول، والملح......

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