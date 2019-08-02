2019/08/02 | 01:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #جواد_بولس غصات، غصة الموت، غصة اطفال العيساويةجواد بولسننام على صوت الرصاص ونفيق نحصي، في بلداتنا، أعداد الثواكل الجديدات ونجفف عيون اليتامى المحملقة في ظهر الغيب ؛ يبكي النرجس قلوب "شقيقاته" المبقورة، ويفرح الناجون منا بصبح بطيء، يبسطون أكفهم نحو الغيم ويتمتمون كلامًا من سفر الغبار، ويشكرون لأنّهم كانوا " أصغر من هدف..
وأكبر من نحلة تتنقل بين زهور السياج ".كل يوم قتيل بيننا وقاتل مجهول، والملح......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جواد بولس - غصّات، غصة الموت، غصة أطفال العيساوية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأكبر من نحلة تتنقل بين زهور السياج ".كل يوم قتيل بيننا وقاتل مجهول، والملح......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جواد بولس - غصّات، غصة الموت، غصة أطفال العيساوية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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