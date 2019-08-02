2019/08/02 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: O5ynjuFNZoU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا قال ليث حسين عن الحارس محمد حميد ورأيه بمستوى حراس المرمى للمنتخب الوطني) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماذا قال ليث حسين عن الحارس محمد حميد ورأيه بمستوى حراس المرمى للمنتخب الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).