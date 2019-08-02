كيف نحمي أنفسنا من سرطان الرئة

2019/08/02 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يوافق الأول من أغسطس اليوم العالمي لمكافحة مرض سرطان الرئة، حيث تفيد الإحصائيات الرسمية أن عدد الوفيات بسبب سرطان الرئة أكثر

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