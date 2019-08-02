2019/08/02 | 03:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: n0aWM3SOkBU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بسبب انقطاع الكهرباء في الشطرة من 9 ليلا الى الـ 6 صباحا لم يرى النوم ابني بهذا الحر اللاهب) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بسبب انقطاع الكهرباء في الشطرة من 9 ليلا الى الـ 6 صباحا لم يرى النوم ابني بهذا الحر اللاهب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).