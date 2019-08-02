2019/08/02 | 04:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ان بانت حقيقة ال سعود وانكشف المخفي وأثبتت خيانتهم للعرب والمسلمين ولكل محبي الحياة والانسان وعمالتهم لاعداء العرب والمسلمين ولكل اعداء الحياة والانسان ولم يعد شي خافيا ولم تعد أكاذيبهم تنطلي على احد بدءوا باطلاق حملة اعلامية أجرت وهيأت لها مجموعة من الابواق الرخيصة الحقيرة لتلميع صورة عائلة ال سعود الفاسدة القبيحة حيث انطلقت بنغمات مضحكة وغبية لا تزيدهم الا قبحا وحقارة

من هذه النغمات التي اطلقتها تلك الابواق الرخيصة الوضيعة ( ال سعود هزموا اسرائيل بأموالهم وبنهضتهم) انا اسأل كل انسان يملك عقل ما هو ردكم على مثل هذا الهراء هذا الكذب والافتراء المبتذل ( ال سعود هزموا اسرائيل) هل يوجد في الدنيا شي خدم اسرائيل ودافع عن اسرائيل بمثل خدمة ال سعود لها ودفاع ال سعود عنها الحقيقة لا يوجد ولن يوجد وهذه حقيقة واضحة وملموسة لا ينكرها الا الذي لا يملك بصر ولا بصيرة

بربكم هل دخل ال سعود في حرب ضد اسرائيل في يوم من الايام يا ترى كيف هزم ال سعود اسرائيل ثم ما هي النهضة التي قامت بها مهلكة ال سعود لا شك يقصد بالنهضة الظلامية الارهابية التي اسست المنظمات الارهابية وبؤر الفساد واسواق النخاسة والتي اعلنت الحرب على العرب والمسلمين بالنيابة عن اسرائيل لا شك انه يقصد تأسيس الدين الوهابي الظلامي وكلابه المسعورة القاعدة داعش ومئات المنظمات الارهابية المنتشرة في العالم

اعتقد ان ال سعود وكلابهم الوهابية وابواقهم الماجورة وكل العرب والمسلمين وكل العالم على يقين بان الصهيونية العالمية هي التي اسست دولة ال سعود ودينهم الوهابي لان دولة ال سعود هي الاساس القاعدة التي أرتكزت عليها دولة اسرائيل ومن هذا المنطلق جاء وعد بلفور ومن ثم تأسست دولة اسرائيل

لولا تأسيس دولة ال سعود لما تأسست دولة اسرائيل وبقاء دولة اسرائيل نتيجة لبقاء مهلكة ال سعود

لهذا يمكننا القول ان الانتصارات الاسطورية التي حققتها اسرائيل على العرب كانت بفضل اموال ال سعود وكلاب ال سعود الوهابية القاعدة داعش ومئات المنظمات الارهابية التي انتشرت في كل البلدان العربية والتي كلفت بمهمة تدمير الاوطان العربية وذبح شعوبها بالنيابة عن اسرائيل وهذه الحقيقة اعترف بها الرئيس الامريكي ترامب عندما قال لولا مهلكة ال سعود لأصبحت اسرائيل في ورطة اي لتلاشت وانهارت لهذا نرى ترامب ونتنياهو يهتمون كل الاهتمام بأستمرار حكم احتلال ال سعود للجزيرة وابنائها مهما كانت جرائم ومفاسد ال سعود انهم بقر حلوب تدر ذهبا بدون انقطاع وحسب الطلب كما اكد ترامب انه مع ال سعود طالما ضرعها يدر وعندما يجف ضرعها سنقوم نحن بذبحها

فال سعود بقر حلوب وكلاب حراسة لساسة البيت الابيض وهذا يعني بالاستعاضة ان ال سعود بقر حلوب وكلاب حراسة لساسة الكنيست الاسرائيلي كيف ( هزم ال سعود اسرائيل)

كما ا ن ال سعود اعلنوا بشكل واضح وصريح انهم قرروا تفجير الحرمين (المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة) وانهم خدام الحرمين الكنيست الاسرائيلي في تل ابيب والبيت الابيض في واشنطن قيل ان نتنياهو وساسة الكنيست رفضوا هذا التصرف وحذروا ال سعود من القيام بهذا التصرف الاحمق فرد ال سعود نحن نقوم بهذه الجريمة البشعة ونرميها على الشعب اليمني وطليعته انصار الله على الشعب العراقي وطليعته الحشد الشعبي المقدس فهذا ليس جديد علينا

ذبحنا الرسول محمد وقلنا يهودية سمته قبل ثلاث سنوات وذبحنا سعد بن عبادة وقلنا مجموعة من الجن قتلته وقتلنا ابا بكر بالسم وقلنا الله احبه و وذبحنا عمر بن الخطاب وقلنا غلام فارسي قتله وقتلنا عثمان وقلنا علي ابن ابي طالب قتله وقتلنا الزبير وطلحة وقلنا علي قتلهم وقتلنا علي ابن ابي طالب وقلنا قتله غلامه وقتلنا الحسين وقلنا قتل بسيف جده وذبحنا المسلمين واغتصبنا المسلمات وضربنا الكعبة في مكة وقلنا خرجوا على الشريعة

لا شك كنا نسمع ونشاهد في فترة ما سموه النهوض النازي العنصري القومجي وبين النهوض الوهابي الطائفي اختلاف وصراع بين دعاة القومجية العربية جمال عبد الناصر وصدام حسين وبين عملاء وخدم الصهيونية وبقرهم الحلوب ال سعود وأثبتت الايام ان الطرفين في خدمة اعداء العرب وهذا الخلاف وهذا الصراع لعبة فاذا فرعون مصر الدكتاتور كان يتبجح برمي الأ سرائيلين في البحر كان يقصد رمي العرب في البحر حيث دمر مصر وذبح شباب مصر وجعلهم طعاما لضواري البحر والصحراء واذا طاغية العراق المقبور صدام تبجح بحرق اسرائيل فانه يقصد حرق العراق والعرب اما ال سعود فكانوا الممولين والداعمين لاي حرب تشنها اسرائيل

لكن شمس الصحوة الاسلامية الانسانية الحضارية التي انطلقت في ايران والتي بدأت تضئ ظلام وهابية ال سعود والدكتاتورية القومجية صدام وعبد الناصر وكشفت حقيقتهم وخيانتهم وعمالتهم كما بدأت تنال تأييد ومناصرة الشعوب العربية والاسلامية ودفعها الى الامام وتمكنت من تشكيل منظمات انسانية حضارية مثل حزب الله في لبنان الحشد الشعبي في العراق انصار الله في اليمن جبهة الوفاق في البحرين وكذلك في سوريا في الجزيرة في ليبيا في تونس في الجزائر في السودان اطلق عليه ثورة الربيع العربي

فشعرت مهلكة ال سعود بالخطر لهذا اعلنت بشكل علني تحالفها مع اسرائيل وارسلت كلابها الوهابية داعش القاعدة ومئات المنظمات الارهابية لذبح العرب والمسلمين وتدمير اوطانهم ومنعهم من القيام بأي نهضة حضارية علمية

وهكذا بدأت الصحوة الاسلامية تسجل انتصارات لاول مرة في تاريخ المنطقة على اعداء الحياة والانسان في كل مكان وكانت اول هزيمة منكرة لاسرائيل على يد حزب الله والتي ادت الى تحرير وتطهير الارض وقهرت الجيش الاسرائيلي ودحرته الذي كثير ما كانت تتبجح به بانه الجيش الذي لا يقهر

مهدي المولى

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