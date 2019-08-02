تقرير لـ”يس عراق” قضاء جنوبي العراق سكانه بلا كهرباء منذ 70 عاما؟!!!

2019/08/02 | 04:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص: يس عراق منذ سبعين عاما يعيش سكان قضاء السلمان في محافظة المثنى من دون كهرباء وطنية في ظل مليارات الدولارات التي صرفت وتصرف على قطاع الكهرباء.وبحسب روايات السكان والتقرير الذي اعده مراسل “يس عراق” ” يعتمد اهالي قضاء السلمان على مولدات متهالكة في تجهيز الطاقة وبمعدل لا يتجاوز الـ8 ساعات يوميا.التفاصيل يرويها […]

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