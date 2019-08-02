2019/08/02 | 05:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Uodj1kaT-4I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نائب: الاقليم يصدر 461 الف برميل يوميا وقيمة صادرته النفطية تقدر بـ12 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نائب: الاقليم يصدر 461 الف برميل يوميا وقيمة صادرته النفطية تقدر بـ12 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).