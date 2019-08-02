سفارة أميركا بالخرطوم: ندعم المظاهرات المطالبة بحكومة مدنية

2019/08/02 | 06:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السفارة الأميركية في السودان اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تقف مع الشعب السوداني في مظاهراته المطالبة بتشكيل حكومة يقودها مدنيون.وأضافت

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