2019/08/02 | 06:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيسي يلتقي كوشنر..ويؤكد على الحل العادل للقضية الفلسطينية أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر تدعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.وشدد السيسي خلال مباحثاته مع كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، الذي يزور القاهرة حاليا، دعم مساعي إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك وفقاً للمرجعيات الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.واستعرض كوشنر الاتصالات التي تقوم بها الولايات المتحدة مع مختلف الأطراف بالمنطقة، سعياً للدفع قدماً بجهود إعادة مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.وكان كوشنر قد زار إسرائيل، واستغرقت الزيارة عدة ساعات، التقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وذلك عقب زيارة للأردن التقى خلالها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وتباحث معه الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط.

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