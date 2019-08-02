2019/08/02 | 06:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زوجة مايكل جاكسون السابقة تعتزم كشف أسرار جديدة عنه زوجة مايكل جاكسون، ملك البوب الراحل، ستكشف بعض أسراره في كتاب جديد.وذكر أن ليزا ماري بريسلي، وقّعت عقدا مع "غاليري بوكس"، قيمته 4 ملايين دولار، مقابل كشف أسرار زواجها من مايكل جاكسون، في كتاب جديد.وأن الكتاب سيحمل الكثير من المفاجآت حول جاكسون، حيث تتحدث الابنة الوحيدة لإلفيس بريسلي، التي ورثت عنه 100 مليون دولار عام 1993، عن والدها وعلاقتها به، قبل أن يتوفى عام 1977 وهي بالـ9 من عمرها.

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