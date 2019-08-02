اشرف عتريس - ملامح التجربة الصوفية عند عتريس د.أسماء عطا

2019/08/02 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اشرف_عتريس التجربة الشعرية في شعر أشرف عتريس لها ملامح مميزة ، وفريدة، وخاصة في استلهامه للنزعة الصوفية لغة وهوية وكيان، فتكشف عن هوية الذات الكاتبة داخل النص التصوفي، والذي ارتبط بظروف الواقع العربي وهو نوع من التمرد، والارتداد أمام سلطة القهر الاجتماعي والسياسي فالتصوف رمز للتسامي الروحي على الآلام والهموم، "فالعلاقة بين التصوف والشعر تنبثق من سعي كل منهما إلى تصور عالم ......

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