محمد حسين يونس - ما أريد قولة.. لا أستطيع كتابتة .

2019/08/02 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_حسين_يونس الرئيس جمال عبد الناصر كان خطابة دائما موجها..للفقراء و المعدمين و الذين يتوقون لحياة كريمة و كانت خطط حكوماته تسعي لتخفيف العبء عنهم و إيجاد عمل شريف لكل منهم .الرئيس السيسي خطابه موجها لأبناء الأكابر الذين حققوا خلال سنوات حكمة حياة كريمة بجد و صعدوا السلم الإجتماعي قفزا..بعد أن راكموا الملايين ..يستمعون له و هم يعيشون في نعيم الكومباوندات..و مدن الأحلام في العلمين و العاصمة الم......

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