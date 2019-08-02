زهير الخويلدي - تطور علم الميكانيكا عند ابن ملكا البغدادي

2019/08/02 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي " الحجر الساقط من علِ كلما كان موضع بدء هبوطه أعلى كلما كانت شدة وقعه أقسى..."ولد أبو البركات ابن ملكا البغدادي في البصرة سنة 1087 ميلادي وتوفي في بغداد سنة1165 ميلادي ولُقِّبَ بفيلسوف العراقيين وأوحد الزمان وعرفه عام الناس باسم البلدي وذلك لتخصصه المعمق في الفلسفة ومبالغته في الاهتمام بالعلوم التطبيقية والطب النفسي وبراعته في الابتكار في الفيزياء والميكانيكا والفلك.لقد تتلمذ في الطب على يد ك......

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