رسالة للخزعلي إلى مدعي حرية التعبير حول ’قدسية كربلاء’

2019/08/02 | 07:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، مدعي حرية التعبير عن الرأي الى احترام رأي الاخر، مبينا ان لكل منطقة في العالم خصوصياتها، وذلك على ما جرى ف...

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