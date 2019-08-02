فيفا يعزز حلم المنتخبات العربية للسيدات بالمشاركة في المونديال

2019/08/02 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيفا يعزز حلم المنتخبات العربية للسيدات بالمشاركة في المونديالباريس – أسهم قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في رفع عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم للسيدات من 24 إلى 32 منتخبا، بدءا من النسخة المقبلة في 2023، في تعزيز حظوظ المنتخبات العربية للسيدات في المشاركة في هذه البطولة العالمية.وباتت أمام المنتخبات النسائية العربية فرصة ذهبية لتحقيق حلم المشاركة في كأس العالم للسيدات المقبلة 2023، ونيل شرف أول منتخب نسائي عربي يشارك في البطولة العالمية التي انطلقت لأول مرة في 1991 في الصين.وقال رئيس فيفا السويسري جياني إنفانتينو “أظهر النجاح المذهل لكأس العالم هذه السنة بوضوح أن الوقت قد حان لمواصلة هذا الزخم واتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز كرة القدم النسائية”.ووافق مجلس فيفا بالإجماع وعن بعد على اقتراح رفع عدد المنتخبات بعدما كان من المقرر أن يصدر قراره في اجتماعه المقبل في 23 و24 أكتوبر.وكان إنفانتينو قد اقترح في الخامس من يوليو الماضي خطة من خمس نقاط لدعم توسيع كرة القدم النسائية.وكانت واحدة من تلك النقاط الخمس هي رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال السيدات من 24 إلى 32 اعتبارا من 2023، على غرار ما تم القيام به في مونديال الرجال.ويعتبر منتخب الأردن للسيدات من أكثر المنتخبات العربية المستفيدة من قرار فيفا التاريخي، حيث كان قريبا من التأهل في النسختين السابقتين 2015 في كندا، و2019 في فرنسا، لولا الخسارة في الأمتار الأخيرة من مسابقة كأس آسيا للسيدات 2014 في فيتنام، و2018 في الأردن.ولا يزال منتخب الأردن المنتخب العربي الوحيد الذي يتواجد بشكل دائم في نهائيات كأس آسيا للسيدات، وهي البطولة المؤهلة إلى العالمية، حيث لم يتمكن من تجاوز منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والصين وتايلاند، والتي تخطف بشكل دائم البطاقات الآسيوية المؤهلة للعالمية.وفي قارة أفريقيا، نجح منتخب الجزائر في أن يكون المنتخب النسائي العربي الوحيد الذي يتواجد بشكل دائم في النسخ المؤهلة لكأس العالم من كأس أفريقيا للسيدات.وتمتلك الدول العربية منتخبات نسائية تخوض التصفيات الأولية، ومن قارة آسيا منتخبات الأردن والعراق وفلسطين والبحرين والإمارات ولبنان وسوريا، ومن قارة أفريقيا منتخبات الجزائر والمغرب وليبيا، إضافة إلى منتخبي مصر وتونس اللذين انسحبا من تصفيات كأس أفريقيا الأخيرة 2018.

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