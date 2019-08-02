"كاف" يعد باتخاذ قرار بشأن نهائي دوري الأبطال قريبا

2019/08/02 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "كاف" يعد باتخاذ قرار بشأن نهائي دوري الأبطال قريباالقاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” أن “هيئاته المختصة” ستجتمع قريبا لدارسة ملف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد أن ألغت محكمة التحكيم الرياضي قرار الاتحاد بإعادة مباراة الإياب بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.وقال الاتحاد الأفريقي في بيان إن “محكمة التحكيم ألغت قرار 5 يونيو 2019 (إعادة مباراة إياب الدور النهائي) لأسباب تتعلق بالشكل فقط”، مضيفا أن الاتحاد الأفريقي “لم يتلق حتى الآن أسباب هذا القرار”.وتابع البيان قررت محكمة التحكيم أن تترك للهيئات المختصة في الاتحاد الأفريقي اتخاذ القرار بشأن الإجراءات التأديبية بما فيها إعادة مباراة الإياب لنهائي دوري الأبطال من عدمها”.وأثار قرار إعادة المباراة انتقادات من الجانبين التونسي والمغربي ومطالبة كل منهما باعتباره فائزا، فرفعت القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي.واعتبرت المحكمة أن اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري للعبة لم تكن “الجهة المختصة” لاتخاذ هذا القرار، مشيرة إلى أن “الأجهزة المختصة في الاتحاد الأفريقي” يتعين عليها النظر في الأحداث التي رافقت مباراة الإياب “واتخاذ أي إجراء تأديبي مناسب إذا لزم الآمر، وبالتالي اتخاذ القرار في ما يتعلق بإعادة المباراة من عدمها”.

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