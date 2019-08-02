"العهد نيوز" تصبحكم بالخير والنقاء والمحبة والتسامح

2019/08/02 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللهم إنا نسألك بقوة تدبيرك

وبعظيم عفوك

وسعة حلمك

وفيض كرمك

أن تحفظنا مما تخفيه المقادير

وألطف بنا ياعزيز ياقدير

اللهم لا نظلم وأنت حسبنا

ولن

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