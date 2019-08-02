2019/08/02 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحميداوي يكشف ما تم مناقشته مع التخطيط بشأن سامراء العاصمة الإسلامية كشف مقرر اللجنة البرلمانية المكلفة بالإشراف على ملف سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية علي جاسم الحميداوي، ما تم مناقشته مع وزير التخطيط بشأن تنفيذ المشاريع في المدينة المقدسة.وقال الحميداوي في بيان، ان" اللجنتين البرلمانية والتحضيرية ناقشتا مع وزير التخطيط نوري الدليمي العديد من المواضيع التي تخص آلية تنفيذ الخطط والبرامج في مشروع سامراء الذي اقر قانونه مجلس النواب في وقت سابق، مبينا ان الاجتماع تمخض عنه وضع الخطط الاولية اللازمة التي من شأنها اعادة تأهيل جميع البنى التحتية والمرافق السياحية لمدينة سامراء".واضاف الحميداوي" كما ناقش الاجتماع سبل دعم المناطق المتضررة وصندوق مكافحة الفقر، مشيرا الى مشروع تطوير واقع السياحة من خلال تأهيل ضفاف نهر دجلة الذي يحتاج الى التخصيصات المالية في موازنة العام المقبل 2020".

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