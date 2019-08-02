2019/08/02 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة مفاجئة لبطلة مسلسل "باب الحارة" لاقت الفنانة السورية الشابة راما شاهين مصرعها إثر حادث سير أثناء توجهها إلى بيروت رفقة مجموعة من الأصدقاء لقضاء عطلة الصيف.إذ تعرضت الفنانة البالغة من العمر 18 عاماً إلى حادث سير، ونقلت على إثره لأحد مستشفيات دمشق، حيث فارقت الحياة، وذلك بعد دخولها في غيبوبة لساعاتٍ.وقد نعت عائلة شاهين ابنتهم الفنانة الشابة، وطلبوا من محبيها عدم الردّ على أيّ صفحات تنتحل اسم الراحلة، مشيرة إلى ضرورة التبليغ عن تلك الصفحات لأنها «تشوّه صورة الراحلة».يُذكر أن راما شاركت في الجزء العاشر من مسلسل «باب الحارة» الذي عُرض في رمضان الماضي، كما شاركت بأكثر من عرض مسرحي في أوروبا وسوريا.وقد وُلدت في إدلب عام 2001، ودرست التمثيل وفن الرقص والغناء في معهد Royal Central رويال سنترال للفنون في لندن.

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