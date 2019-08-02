2019/08/02 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة المنافذ الحدودية إحالة ثلاث عجلات الى القضاء لارتكابهم مخالفات جمركية مختلفة في منفذ زرباطية الحدودي.حيث تم ضبط العجلة الاولى محملة بمادة “الصوف الصخري” وفيها فرق بالوزن بمقدار الضعف والعجلة الثانية محملة بمادة “السجاد والموكيت” وفيها تغيير بالوصف وأما بما يخص العجلة الثالثة ايضا محملة بمادة “السجاد والحصير البلاستك” يوجد فيها تباين في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحالة 3 شاحنات للقضاء سببت هدراً في المال العام في زرباطية النعيم نيوز.

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