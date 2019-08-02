ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي: استلموا إرهابيكم في العراق وسوريا او إطلاقهم

2019/08/02 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن سلطات بلاده يمكن أن تطلق سراح مسلحي "داعش"، المعتقلين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي، إذا لم تقم سلطات بلدانهم الأصلية، باستلامهم.

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