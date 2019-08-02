فحص جديد يتنبأ بالزهايمر قبل 20 عاما من حدوثه

2019/08/02 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح علماء في جامعة أميركية في تطوير فحص دم جديد يمكنه اكتشاف بروتينات "الزهايمر"، التي تتراكم في المخ قبل 20 عاما من ظهور أعراض المرض.

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