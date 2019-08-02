2019/08/02 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم مشرعان ديمقراطي وجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي بمبادرة جديدة لمنع انهيار المعاهدة الأخيرة السارية بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال الحد من انتشار السلاح النووي.وطرح المشرعان كريس فان هولين (الديمقراطي) وتود يانغ (الجمهوري) أمس الأربعاء في المجلس مشروع قرار يلزم الرئيس دونالد ترامب على تمديد معاهدة “سترات الجديدة” التي وقعت عليها موسكو وواشنطن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حراك في الكونغرس لمنع ترامب من إلغاء المعاهدة النووية الأخيرة مع روسيا النعيم نيوز.

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