الرئيس الصومالي يتنازل عن الجنسية الأمريكية

2019/08/02 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، اليوم، تنازله رسمياً عن الجنسية الأمريكية.وفي بيان نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة على موقع تويتر، قال فرماجو إن الإجراءات القانونية المتعلقة بتنازله عن الجنسية استكملت، اليوم، بالتعاون مع الجهات المعنية بالجنسيات بين البلدين.وأضاف فرماجو، أنه كان قد قضى وقتا طويلا في الولايات

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