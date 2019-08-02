2019/08/02 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطت صحيفة “دايلي تلغراف” البريطانية في تقرير لها الضوء على تطورات قضية الأميرة هيا بنت الحسين وزوجها محمد بن راشد حاكم دبي بعد إنتهاء جلسة المحاكمة الأولى بينهما في لندن.وتحت عنوان “حاكم دبي ينشر قصيدة مبهمة بينما تحضر زوجته جلسة بالمحكمة”، يقول تقرير الصحيفة الذي أعده ستيف بيرد إن حاكم دبي، الشيخ محمد بن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“دايلي تلغراف” تفك طلاسم قصيدة حاكم دبي بينما كانت “هيا” في قاعة المحكمة!) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“دايلي تلغراف” تفك طلاسم قصيدة حاكم دبي بينما كانت “هيا” في قاعة المحكمة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).