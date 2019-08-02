بعد عقدين.. المدينة المصرية الغارقة تكشف عن كنوزها

2019/08/02 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت المدينة المصرية هيراكلون ميناء تجاريا يعج بالحركة قبل آلاف السنين، لكنها الآن أصبحت بقايا غارقة تستقر على عمق 45 مترا تحت سطح البحر الأبيض المتوسط.

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