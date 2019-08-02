2019/08/02 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استشهاد اسرة في تل طيبة بالموصل!

الجمعة

02

أب

2019 :

09:26 am

12

استشهاد عائلة يتكون من ثلاثه نفرات في قرية خربة تل طيبة بالقرب من

مفرق عين الجحش جنوب مدينه الموصل من قبل عناصر ارهابيه

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد اسرة في تل طيبة بالموصل!) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد اسرة في تل طيبة بالموصل!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).