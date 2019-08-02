2019/08/02 | 09:32

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عضو مجلس محافظة يمنع من الدخول الى اربيل !

الجمعة

02

أب

2019 :

09:21 am

20

عضو مجلس المحافظة علي خضير يمنع من الدخول إلى أربيل بعد أن تم عرقلة

إجراءات الدخول في سيطرة المحور من قبل عناصر البيشمركة يأتي ذلك بعد

أن أصدر خضير مؤتمرا عند المصادقة على الموازنة من قبل مجلس

المحافظة ينتقد فيه اعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني

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