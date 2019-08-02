نجدة بغداد تعلن تأمين خطوط سير الزوار في الكاظمية

2019/08/02 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ النبأ للأخبارأعلنت نجدة بغداد، عن تأمين جميع خطوط سير زوار الامام الجواد (ع) في الكاظمية.

وقال مدير نجدة بغداد العميد محمد الربيعي،أن "جميع خطوط سير زوار الامام الجواد (ع) في الكاظمية مؤمنة، مشيراً الى أن "جميع خطوط سير الزوار مؤمنة والدوريات منتشرة على جميع الطرق".

وأضاف، "تم دخول جميع دوريات النجدة ضمن الخطة الامنية الخاصة بزيارة استشهاد الامام محمد الجواد"، لافتاً الى أن "الطرق سالكة ولا يوجد اي قطع ضمن طرق السير وايضا ضمن مدينة الكاظمية المقدسة"

ودعا المواطنين الى "التعاون مع الدوريات الموجودة والابلاغ عن اي حالة مشبوهة".

واستشهد الإمام محمد بن علي الجواد (195 هـ- 220 هـ)، استشهد في عهد المعتصم ، هو التاسع من أثني عشر إماما، والـ11 من المعصومين الأربعة عشر.انتهى/س

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