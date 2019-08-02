15 الف داعشي في العراق وسوريا لازالوا طلقاء

2019/08/02 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ النبأ للأخباررجحت واشنطن، أمس الاربعاء، بوجود حوالي 15 ألف عنصر من داعش، لا يزالون أحرارا في سوريا والعراق.

وقال مبعوث الولايات المتحدة الخاص بسوريا جيمس جيفري، "أما بخصوص عدد عناصر داعش في العراق وسوريا، فيمكنني القول إنه وفقا للتقديرات، يبلغ حوالي 15 ألف شخص".

وأضاف ان، "هؤلاء المسلحون يواصلون التحرك في منطقة جنوب الفرات، على الرغم من أن الوضع عموما في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة قوات "قسد" المتحالفة مع الولايات المتحدة".

وتابع جيفري، إن "حوالي 10 آلاف من مسلحي داعش يقبعون حاليا الراهن في معسكرات اعتقال تابعة لقوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية"، لافتاً إلى أن "قسد تحتجز ما يصل إلى 70 ألفا من أفراد عائلات مسلحي داعش".انتهى

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