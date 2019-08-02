وكالة: السعودية وإسرائيل بحثتا مد خط أنابيب غاز بينهما

2019/08/02 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس نقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، عن وزير اسرائيلي سابق، القول إن السعودية بحثت شراء الغاز الطبيعي مع إسرائيل.وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق، أيوب قرا، للوكالة، مستشهداً بحوارات سابقة مع “مسؤولين بارزين”، إن الجانبين بحثا مدَّ خط أنابيب يصل بين السعودية و إيلات، الواقعة على خليج العقبة.وخلال مقابلةٍ مع بلومبرغ، أضاف

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