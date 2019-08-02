نيمار: لن ألعب بقميص باريس سان جرمان

2019/08/02 | 09:40

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متابعة :سومر نيوز

أبلغ النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مجددا فريقه باريس سان جرمان بعدم رغبته في الاستمرار مع النادي موس...

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