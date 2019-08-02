2019/08/02 | 09:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نيمار: لن ألعب بقميص باريس سان جرمان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
أبلغ النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مجددا فريقه باريس سان جرمان بعدم رغبته في الاستمرار مع النادي موس...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نيمار: لن ألعب بقميص باريس سان جرمان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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