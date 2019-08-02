2019/08/02 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، طقس الأيام الأربعة المقبلة.

وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة سو...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إنخفاض نسبي للحرارة في الأيام الأربعة المقبلة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إنخفاض نسبي للحرارة في الأيام الأربعة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).