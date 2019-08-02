2019/08/02 | 09:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إنخفاض نسبي للحرارة في الأيام الأربعة المقبلة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، طقس الأيام الأربعة المقبلة.
وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة سو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إنخفاض نسبي للحرارة في الأيام الأربعة المقبلة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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