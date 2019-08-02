ترامب يهدد بإطلاق سراح معتقلي داعش الى اوروبا

2019/08/02 | 09:40

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بغداد :سومر نيوز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن سلطات بلاده يمكن أن تطلق سراح مسلحي داعش، المعتقلين لدى قوات سوري...

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