2019/08/02 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد قالت “حلا سفيل”، وهي ناجية إيزيدية من الإبادة الجماعية بحق الايزيديين في العراق ،وانها قضت ثلاث سنوات من عمرها تحت أسر تنظيم داعش، سنوات لم تكن فيها شيء يدعو إلى الحياة، بل كل لحظة فيها كانت تُعادل الموت ألف مرة، حيث تعرضت لما لا يقبله الضمير، كـــــسائر النساء الإيزديات اللواتي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في السنة الخامسة للابادة، ناجية ايزيدية :- لا توجد عائلة واحدة من مناطِقنا سِلمت من شِّر هذه الإبادة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في السنة الخامسة للابادة، ناجية ايزيدية :- لا توجد عائلة واحدة من مناطِقنا سِلمت من شِّر هذه الإبادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).