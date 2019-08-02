2019/08/02 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس دخل قانون حظر تغطية الوجه في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة، ووسائل النقل العمومية، في هولندا، حيز التنفيذ، اليوم.وحثت وزارة الداخلية الهولندية المؤسسات المحلية والهيئات ذات الصلة على تطبيق الحظر.وبموجب القانون، يحظر ارتداء “النقاب” في المدارس، والمستشفيات، والمكاتب الحكومية، والحافلات والقطارات العامة.ويسمح القانون لسلطات الأمن بمطالبة المنتقبات بالكشف عن وجوههن،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حظر “النقاب” يدخل حيز التنفيذ في هولندا وكالة خطوة برس.

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