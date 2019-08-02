الأيام المقبلة ستشهد إنخفاض بدرجات الحرارة

2019/08/02 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارتوقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، عن انخفاض بدرجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة.

وذكر بيان للهيئة اطلعت وكالة النبأ للأخبار على سخة منه، ان "طقس يوم غد السبت سيكون في المناطق كافة مشمساً مع إنخفاض قليل في درجات الحرارة العظمى حيث ستسجل في العاصمة بغداد 47 مْ، وفي محافظة البصرة 49 مْ".

وأضاف ان "طقس الأحد المقبل سيكون مشمس حاراً في الوسط ولا تغير في الحرارة عن اليوم السابق ومشمساً في الشمال ولا تغير في الحرارة، ومشمساً حاراً في الجنوب مع إنخفاض قليل للحرارة".

أما طقس الأثنين المقبل فيكون "مشمساً حاراً في الوسط مع إنخفاض قليل للحرارة ومشمساً حاراً في الشمال مع إنخفاض قليل لدرجات الحرارة وفي الجنوب مشمساً حاراً ولا تغير في الحرارة".

ولفت البيان الى ان "طقس الثلاثاء سيكون في المناطق كافة مشمساً حاراً ولا تغير في الحرارة".انتهى/س

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