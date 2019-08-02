2019/08/02 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل سنوات ثلاث وفي خضم الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2016 عبر دونالد ترامب، الذي كان حينها مرشح الجمهوريين للرئاسة، بوضوح عن عدم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواقف ترامب العنصرية.. ليس هناك ما يخسره الرئيس) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواقف ترامب العنصرية.. ليس هناك ما يخسره الرئيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).