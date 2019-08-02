القضاء يرقن قيد رئيس هيئة نزاعات دعاوى الملكية من ملاك مجلسه “وثيقة”

2019/08/02 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تنشر “يس عراق” وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الاعلى تحمل قرارا من القاضي فائق زيدان يقضي بترقين قيد رئيس هيئة نزاعات دعاوى الملكية القاضي علاء جواد الساعدي من ملاك المجلس اعتبارا من الـ25 من تموز الماضي.

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