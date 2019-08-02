كبير مساعدي ظريف يلتقي نائب المبعوث الخاص لغوتيريش

2019/08/02 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني علي اصغر خاجي في آستانة اليوم الجمعة، نائب المبعوث الخاص للامين العام لمنظمة الامم المتحدة خولة مطر.

وافادت الخارجية الايرانية

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