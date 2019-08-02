في الجمعة الـ 69.. غزة تستعد لدعم وادي الحمص

2019/08/02 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك الفلسطينيون اليوم في الجمعة الـ 69 من مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة.وتأتي المسيرات هذا الاسبوع دعما لاهل القدس المهدمة بيوتهم

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