الأمن الروسي: الداعشيان المعتقلان في تتارستان خططا لعمليات تسميم وخطف رهائن

2019/08/02 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول في أجهزة التحقيق الروسية أن مؤيدي تنظيم “داعش”، اللذين تم القبض عليهما في جمهورية تتارستان الروسية مؤخرا كانا يخططان لعمليات تسميم واختطاف رهائن.وقال ممثل أجهزة التحقيق خلال جلسة المحكمة في قضية المواطنين رسلان شامشوتدينوف وإيلشات زايناغوتدينوف المتهمين بالتخطيط لأعمال إرهابية في تتارستان ” إنهما كانا يمارسان نشاطا دعائيا لتحريض سكان مدينة نيجنيكامسك […]

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