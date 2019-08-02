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شاهد بالفيديو.. إحذروا عمليات السرقة والنشل في وسائل النقل العام


شاهد بالفيديو.. إحذروا عمليات السرقة والنشل في وسائل النقل العام
2019/08/02 | 09:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: rymd-kbFD1o

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