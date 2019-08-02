اربيل تعلن جاهزيتها لاستضافة عرب غرب اسيا

2019/08/02 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد محافظ اربيل نوزاد هادي اليوم الجمعة جاهزية عاصمة الاقليم لاستضافة الوفود المشاركة في منافسات المجموعة الثانية من بطولة غرب آسيا لكرة القدم.وقال هادي ان مشاركة المنتخبات في العراق وخاصة اربيل مصدر اعتزاز وثقة لنا مبينا ان المحافظة والاتحاد العراقي واللجنة المنظمة للبطولة عملوا على تهيئة كل الظروف لانجاح هذه التظاهرة الرياضية الاولى من نوعها في العراق منذ عقود.وافاد بأن المحافطة قامت بتعزيز كل الاجراءات الامنية في كل الاماكن التي تحل بها الوفود سواء في اماكن اقامتها او بالملعب وحتى بالاماكن السياحية لافتا الى انه تم ترتيب كل الاجراءات والتسهيلات الخاصة بالوفود المشاركة بالبطولة والجماهير.وأعرب عن سعادته باستضافة بلاده لهذه البطولة قائلا "يسعدنا رؤية تجمع الاشقاء في بلدنا بعد عقود من الزمن" متمنيا التوفيق لكل المنتخبات المشاركة.يذكر ان ملعب (فرانسوا حريري) باربيل سيحتضن منافسات المجموعة الثانية المقرر انطلاقها في الرابع من اغسطس وتضم الكويت والسعودية والاردن والبحرين.

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