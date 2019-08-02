الأنواء الجوية: انخفاض نسبي للحرارة في الأيام الأربعة المقبلة

2019/08/02 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية، الجمعة، انخفاض نسبي في درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة.وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة النعيم نيوز نسخة منه، ان”طقس يوم غد السبت سيكون في المناطق كافة مشمساً مع انخفاض قليل في درجات الحرارة العظمى حيث ستسجل في العاصمة بغداد 47 مْ، وفي محافظة البصرة 49 مْ”.وأضاف ان “طقس …

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