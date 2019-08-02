جيفري: نحو 15 ألف داعشي طلقاء في العراق وسوريا

2019/08/02 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص بسوريا جيمس جيفري، إن واشنطن تعتقد بأن حوالي 15 ألف عنصر من “داعش”، لا يزالون أحرارا في سوريا والعراق.وأضاف الدبلوماسي الأمريكي للصحفيين: “أما بخصوص عدد عناصر “داعش” في العراق وسوريا، فيمكنني القول إنه وفقا للتقديرات، يبلغ حوالي 15 ألف شخص”.ووفقا له، يواصل هؤلاء المسلحون

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