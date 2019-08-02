عمليات بغداد تحدد ضوابط نقل المواشي والاعلاف من والى العاصمة

2019/08/02 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

حددت قيادة عمليات بغداد، ضوابط نقل المواشي والاعلاف من والى العاصمة.

وذكر بيان لقيادة العمليات تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “على ضوء توجيهات الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء بخصوص ضوابط نقل المواشي والاعلاف المحلية من والى بغداد، ومن اجل اطلاع الاخوة أصحاب المواشي على تلك التعليمات وعدم تأخرهم او منعهم من عبور السيطرات، نود ان نبين ان الضوابط الخاصة بهذا الموضوع تتضمن حصول الموافقات الأصولية المتمثلة بالشهادة الصحية الصادرة عن الدوائر البيطرية إضافة الى تصريح الإخراج الصادر من المحافظة على ان تكون النسخ الاصلية وليست مصورة”.

ودعا البيان، أصحاب المواشي الى “الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المسؤولة وتجنبهم الوقوف والانتظار الطويل في السيطرات”.

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