بالوثيقة.. المالية تقرر منح رواتب موظفي الدولة قبل عطلة العيد

2019/08/02 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

قررت وزارة المالية تغيير مواعيد صرف الرواتب التي تقع ضمن عطلة عيد الأضحى لبعض المؤسسات والوزارات.

وجاء في كتاب رسمي حصل “النور نيوز” على نسخة منه، ان وزارة المالية قررت تقديم موعد صرف رواتب موظفي مجلس النواب وديوان رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمكاتب التابعة له حيث سيتم صرف رواتب منتسبيها يوم 6/8/2019 بدلاً من 15/8/2019″.

وكذلك صرف رواتب الدوائر غير المرتبطة بوزارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 7/8/2019 بدلا من 16/8/2019، فضلان عن تقديم موعد صرف رواتب وزارتي المالية والخارجية في 8/8/2019 بدلا من 17/8/2019″.

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